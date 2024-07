La guida al traffico per il Festino: Ztl sospesa, strade chiuse e tutti i divieti

La Ztl diurna e notturna sarà sospesa il 14 e il 15 luglio in occasione delle celebrazioni civili e religiose in onore di Santa Rosalia. Un provvedimento "naturale" dato che gran parte della zona a traffico limitato sarà vietata alle auto proprio per consentire lo svolgimento del Festino.

L'ordinanza è stata emanata ieri e pubblicata oggi sull'albo pretorio dell'amministrazione. Si tratta dell'ennesimo atto dell'ufficio Traffico e mobilità ordinaria legato alle giornate dedicate all'edizione numero 400 della festa della patrona della città.

Un'altra ordinanza ha stabilito l'inversione del senso di marcia in via Cadorna e il divieto di sosta in oltre 80 strade, dalle 7 del 14 alle 24 del 15 luglio. Un altro provvedimento ancora istituisce lo stop a bici e monopattini nell'area del centro storico. All'inizio di luglio, invece, era stata pubblicata l'ordinanza con i divieti e le strade chiuse tra piazza Marina e la Cattedrale dal 12 al 15 luglio. Altre strade saranno chiuse sabato 13 per consentire il trasporto del carro dalla Fiera a piazza del Parlamento.