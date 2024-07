Tutto pronto per il Festino, il Comune: "Stop a monopattini e bici nell'area del centro storico"

Tutto pronto per il Festino. E arriva una nuova ordinanza dell'ufficio Traffico del Comune, che si aggiunge alla precedente, emessa per consentire lo svolgimento dell'evento dedicato alla Santuzza (quest'anno giunto all'edizione numero 400).

"Scatterà - si legge nell'ordinanza - la sospensione della circolazione dei monopattini e biciclette a noleggio e/o privati all'interno del perimetro del centro storico della città di Palermo e lungo il percorso del Carro e della processione religiosa in corso Vittorio Emanuele dall'ingresso di porta Nuova alla Porta Felice e del Foro Umberto Primo dalla Porta Felice fino all'intersezione con la via Lincoln, nel periodo compreso tra il 14 luglio fino alle 24 di giorno 15 luglio".

Dall'ufficio Traffico del Comune aggiungono: "Il comando della polizia municipale provvederà, per particolari esigenze emergenti e non prevedibili, connessi alla viabilità e circolazione, ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed adottare i necessari accorgimenti anche in relazione al transito di categorie di pedoni, aventi diritto e non previste".