La Rap pensa al post Festino: "Ripuliremo tutto subito, squadre in azione già dalle 4 del mattino"

In occasione del 400° Festino di Santa Rosalia, nelle aree coinvolte dalle manifestazioni (Cassaro-Foro Italico), Rap fa sapere che attiverà gli interventi di pulizia già a partire dalle ore 4 del mattino di lunedì 15 luglio. Nella mattina del 14 luglio dalle 7.30 alle 13 si provvederà invece al posizionamento di un centinaio di carrellati per far conferire i rifiuti a chi parteciperà all'evento.

Le vie coinvolte dalla distribuzione dei contenitori sono: via Lincoln (tra via Rao e via Foro Umberto I), via Roma (tra discesa dei Giudici e piazza San Domenico), Foro Umberto I; piazza Kalsa angolo Foro Umberto I, piazza Kalsa angolo via Cervello, via Porto Salvo, via Mura della Lupa, piazza Capitaneria di Porto, via Cala, piazza Marina, piazza Santo Spirito; in corso Vittorio Emanuele a seconda le esigenze.

Preventivamente saranno impiegati una trentina di operatori. A seguire, considerando le attività che comprenderanno anche altre aree, gli interventi di pulizia vedranno in campo non meno di una settantina di operatori.

Dalle 11 del 14 luglio già saranno schierate diverse squadre di cui due che costantemente e ciclicamente effettueranno lo svuotamento dei carrellati (finché sarà possibile il transito); tre che saranno dedicate allo spazzamento di tutto il percorso pedonale dove si svolgerà la manifestazione; altre due squadre che saranno dedicate alla rimozione degli ingombranti abbandonati nonché per intervenire “a chiamata” su richiesta degli organi di polizia.

Non mancheranno i presidi nelle vicinanze delle aree pedonali, in via Antonio Ugo, a piazza della Pace / via Archimede e presso Foro Umberto I, dove stazioneranno dei mezzi di grossa dimensione per i relativi travasi dei rifiuti dai mezzi piccoli satellitari a mezzi più grandi che saranno anche utilizzati nelle primissime ore del mattino del 15 luglio, a supporto delle attività di pulizia post festino.

"L’obiettivo prefissato dal management è quello di riconsegnare ai palermitani le vie coinvolte dal Festino pulite già dalle prime ore del mattino - dicono dalla Rap -. Saranno oltre 70 le vie che saranno oggetto di continui monitoraggi e pulizie da parte delle maestranze Rap dal 14 luglio al 15 luglio". “Sono certo - dichiara il presidente della Rap Giuseppe Todaro – che anche quest’anno tutti i lavoratori della Rap, impegnati nelle aree operative, garantiranno la loro presenza a lavoro nonostante sia un giorno festivo per riconsegnare ai palermitani la città pulita”.

L'elenco delle strade e i tratti coinvolti dai monitoraggi continui

Corso Vittorio Emanuele da Porta Nuova a via Roma; via del Bastione, piazza della Pinta, piazza Indipendenza, piazza del Parlamento, piazza Vittoria, piano Cattedrale, piazza Sett’Angeli, via dell’Incoronazione, via M. Bonello (fino a via Papireto), via Papireto fino a Porta Guccia, corso Alberto Amedeo, piazza Marina, Salita dell’Intendenza, via Regia Zecca, via 4 Aprile, via del Pappagallo, Salita Partanna, vicolo delle Neve all’Alloro, vicolo Palagonia, via Bottai. Corso Tukory, piazza Giulio Cesare e piazza S. Antonino, via Roma (da piazza G. Cesare a corso Vittorio Emanuele); via Lincoln e Corso dei Mille da Via Lincoln a Via Balsamo; via Maqueda, da C.so Vittorio Emanuele a corso Tukory; piazza Pretoria e piazza Bellini, discesa Giudici. C.so Vittorio Emanuele, da Quattro Canti a Porta Felice, piazzetta delle Dogane (chiesa Catena), via Mura della Lupa, Piazza S. Spirito (cavalluccio Marino); via Cala/Crispi, a partire da Porta Felice a P.zza XIII Vittime, piazza Capitaneria di Porto; via Porto Salvo, piazza Fonderia, via S. Sebastiano, via Meli, itinerari di pertinenza a nord di Corso Vittorio Emanuele (Vucciria ecc..), via Roma, piazza S. Domenico, via Cavour, Teatro Massimo, Teatro Politeama, Olivella.

Per 15 luglio - tratti di competenza per la processione del pomeriggio. ripasso intero itinerario processione: corso Vittorio Emanuele, piazza Marina, via Roma (C.so Vittorio Emanuele – via Napoli), via Napoli/Bari, Discesa Giovenche, piazza S. Onofrio, via Panneria, piazza M. Pietà, via Judica, piazza Beati Paoli, via Gioiamia, via Bonello. E ancora Foro Italico (Porta Felice – Tiro a Segno); Viabilità compresa tra via Alloro (compresa), via Lincoln (esclusa), Foro Umberto I e via Roma; piazza Magione, piazza Kalsa, via Cervello, via Butera, piazza Rivoluzione, piazza S. Anna, Piazza Borsa, piazza S. Francesco, via Paternostro.