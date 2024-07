Palermo sporca dopo il Festino, Rap in azione dalle 4 del mattino per ripulirla: frigoriferi abbandonati per strada

Strade sporche dopo il Festino, la Rap in azione già prima dell'alba per ripulirle. Le maestranze dalle 4 del mattino hanno iniziato le attività di raccolta dei rifiuti, spazzamento e lavaggio delle strade nelle aree interessate dal Festino intervenendo in piazza del Parlamento, corso Vittorio Emanuele da Porta Nuova a via Roma.

E ancora: via del Bastione, piazza della Pinta, piazza Indipendenza, piazza Vittoria, piano Cattedrale, piazza Sett’Angeli, via dell’Incoronazione, via M. Bonello (fino a via Papireto), via Papireto fino a Porta Guccia, corso Alberto Amedeo, piazza Marina, Salita dell’Intendenza, via Regia Zecca, via 4 Aprile, via del Pappagallo, Salita Partanna, vicolo delle Neve all’Alloro, vicolo Palagonia, via Bottai, corso Tukory, piazza Giulio Cesare e piazza S. Antonino, via Roma (da piazza G. Cesare a corso Vittorio Emanuele); via Lincoln e orcso dei Mille da via Lincoln a via Balsamo; via Maqueda, da corso Vittorio Emanuele a corso Tukory; piazza Pretoria e piazza Bellini, discesa Giudici. corso Vittorio Emanuele, da Quattro Canti a Porta Felice, piazzetta delle Dogane (chiesa Catena), via Mura della Lupa, piazza S. Spirito (cavalluccio Marino); via Cala/Crispi, a partire da Porta Felice a piazza XIII Vittime, piazza Capitaneria di Porto; via Porto Salvo, piazza Fonderia, via S. Sebastiano, via Meli, Foro Italico (Porta Felice – Tiro a Segno); Terrazza a Mare + Padre Messina; viabilità compresa tra via Alloro (compresa), via Lincoln, Foro Umberto I e via Roma; piazza Magione, piazza Kalsa, via Cervello, via Butera, piazza Rivoluzione, piazza S. Anna, piazza Borsa, piazza S. Francesco, via Paternostro, ecc..

"Il programma di pulizia già definito alle 11 del mattino di oggi - dicono dalla Rap - ha visto, in campo, con una unica regia dirigenziale, diversi settori della Rap che hanno provveduto prima, durante e dopo la manifestazione a presidiare le diverse zone interessate dall’affluenza massiccia dei fedeli presenti per onorare la Santuzza già dal pomeriggio del 14. Dalle 15 di ieri, 7 squadre Rap sono state messe a disposizione della sala operativa della Questura per servizi preventivi e di emergenza alla manifestazione secondo le nuove direttive in materia di sicurezza pubblica in occasione di grandi eventi. La forza lavoro impegnata stamattina, con l’obiettivo di riaprire la viabilità prima possibile e riconsegnare le aree pulite, è stata di 90 addetti per raccolta, spazzamento, e ritiro ingombranti, in aggiunta a quelli addetti alla pulizia delle zone centrali della città durante le giornate festive".

Sono stati portati via 3.500 chili di ingombranti e 750 chili di congelatori frigoriferi e raccolte oltre 80 tonnellate di rifiuti, nonché svuotati e ritirati 100 carrellati posizionati nelle vie coinvolte dalla manifestazione. Si è, inoltre, intervenuti nel mercato Ballarò e Montalbo. Per stanotte sono stati già programmati gli interventi negli altri mercati storici. "Per le sole attività di recupero delle vie coinvolte dal Festino sono stati dedicati: 17 lambri, 7 spazzatrici, 2 motrice 7 mezzi “promiscui”, 5 Apecar, una lavastrade, 4 motocarri a vasca n. 2 pipini, 4 compattatori ed un mini compattatore", hanno puntualizzato dalla Rap.

Nel pomeriggio di oggi eseguita la pulizia del percorso interessato dalla processione dell’Urna Argentea, in cui sono custodite le Sacre Reliquie di Santa Rosalia, già attenzionata nei giorni precedenti. Itinerario: via Matteo Bonello,Corso Vittorio Emanuele, Quattro Canti e Piazza Marina. "Per quanto concerne la raccolta dei rifiuti in città - dicono dalla Rap - l’azienda é riuscita a garantire la copertura dei servizi sia stradali che nell’area del porta con la presenza al 50 %. I recuperi su eventuali itinerari non completati, vista la festività, saranno effettuati, da domani in ogni turno di appartenenza (antimeridiano,pomeridiano e notturno).Regolari i servizi in tutte le borgate marinare. A supporto dei presidi presso alcune piazze limitrofe all’area della manifestazione, il management ha assicurato anche l’apertura dei centro raccolta “Picciotti” e “Lennon” per il deposito degli ingombranti ritirati su strada e di frazioni pulite ritirate dagli operatori nei tre turni di lavoro".