Lagalla preoccupato per chi seguirà il Festino dai balconi del Cassaro: "Siate prudenti"

Mancano appena cinque giorni al Festino. E il sindaco Lagalla lancia un appello in cui invita alla prudenza chi assisterà al grande evento direttamente dai balconi di casa. "Come è noto - attacca il sindaco nella sua nota - nell’anno corrente ricorre il quarto centenario del rinvenimento delle spoglie mortali di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino. Questa ricorrenza, di straordinaria importanza per la città di Palermo e per la comunità amministrata, vedrà la partecipazione di migliaia di persone che sfileranno lungo il tradizionale percorso, da Palazzo Reale fino a Porta Felice. Lungo questo percorso, è richiesto che, dalle 18 del 14 luglio alle 2 del 15 luglio, l’uso dei balconi prospicienti corso Vittorio Emanuele sia limitato alla portata tecnicamente tollerabile e comunque compatibile con le condizioni strutturali degli stessi".

"Infatti - prosegue Lagalla - un eccessivo carico di persone e/o materiali di ogni genere, potrebbe provocare gravi danni, imputabili esclusivamente ai soggetti che, a vario titolo, detengono l’uso dei predetti affacciamenti e, che nella circostanza, ne consentissero l’improprio utilizzo. Per tutti questi motivi invito la cittadinanza ad adottare comportamenti ispirati a rigorosi principi di prudenza, a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità".