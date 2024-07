Piano mobilità per il Festino, autobus fino alle 4 di notte

Autobus fino alle 4 nella notte del Festino. E' quello che prevede il piano della mobilità sostenibile, predisposto dall'Amat in occasione del 400esimo anniversario del Festino di Santa Rosalia. "Per agevolare gli spostamenti da e per il centro cittadino dove tradizionalmente si svolge l’intera manifestazione - dicono dall'Amat - a partire dalle 20 del 14 luglio e fino alle 4 del 15 luglio, sono stati istituiti 6 servizi navetta, programmati in modo da collegare agevolmente i principali parcheggi cittadini con proprio con il centro città. Inoltre la linea 1 del tram effettuerà servizio continuato per l’intera notte fra il 14 ed il 15 luglio".

In questa occasione il biglietto, sia per il tram e sia per i bus che faranno da navetta, avrà validità dal momento della validazione fino alle 5 del 15 luglio. Tutti i mezzi impegnati nel servizio, 12 vetture, saranno personalizzati con decorazioni dedicate alla Santuzza.

Ecco le corse previste: