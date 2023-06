Sarà un Festino da 400 mila euro, tutte le spese: dai fuochi d'artificio alle luminarie

Inizia il conto alla rovescia verso l'edizione numero 399 del Festino. Per la tradizionale kermesse in omaggio di Santa Rosalia, la Giunta ha approvato una delibera che contiene un atto di indirizzo dell'assessore alla Cultura Giampiero Cannella e prevede lo stanziamento di una somma di 400 mila euro per l'organizzazione del corteo e di tutte le altre iniziative previste per il prossimo 14 luglio.

La somma, trova copertura nel corrente bilancio pluriennale 2023, grazie a fondi propri dell’imposta di soggiorno da destinare a iniziative per la promozione e la realizzazione di spettacoli ed attività ricreative comprese le festività religiose e presentante la necessaria capacità finanziaria.

La spesa sarà così suddivisa: 285 mila euro per la realizzazione del progetto artistico del corteo trionfale del 14 luglio, compresi i fuochi d’artificio con sottofondo musicale a conclusione dello stesso, 25 mila per i servizi religiosi e liturgici curati dalla parrocchia Maria Santissima Assunta della Cattedrale, 70 mila per la realizzazione delle luminarie e dei servizi organizzativi, infine 20 mila euro per gli altri servizi occorrenti (piano sanitario e prevenzione antincendio).

Nella delibera si legge inoltre che "è intendimento dell’assessore alla Cultura predisporre per la realizzazione del progetto artistico del corteo trionfale del 14 luglio, comprendendo in tale progetto i fuochi d’artificio con sottofondo musicale, apposito avviso esplorativo che, recependo le linee guida progettuali fatte proprie dal comitato artistico Istituzionale, attribuisca allo stesso comitato l’esame delle proposte progettuali così pervenute - ognuna di queste caratterizzantesi per l’unicità e l’impossibilità di confronto con eventuali altri progetti – per la scelta di quella che risulterà di più elevata qualità e che meglio si conformerà alle linee guida progettuali".

Si dovrà inoltre "provvedere, al contempo, alla collocazione delle luminarie artistiche su via Vittorio Emanuele, ai servizi organizzativi, ai servizi religiosi e liturgici necessari per la celebrazione del Triduo, dei Vespri e del Pontificale – curati dalla parrocchia Maria Santissima Assunta della Cattedrale e costituenti un unicum inscindibile con l’aspetto laico dei festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, momenti entrambi attesi e intensamente partecipati dalla cittadinanza e tali da creare nel tempo un’immagine della città unita nella tradizione - e agli altri servizi occorrenti per la manifestazione in questione (piano sanitario e prevenzione incendi)".

C'è infine l'intenzione di "aprire alla collaborazione di altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione del carro di Santa Rosalia e degli eventi a corollario che anticipano il corteo del 14 luglio collocandosi nella settimana precedente, anche qui in analogia con quanto determinatosi nella scorsa edizione del Festino".