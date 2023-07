Festino, super lavoro per la Rap: squadre in campo per ripulire già dalle 4 del mattino

Super lavoro della Rap per il Festino. Gli interventi di pulizia inizieranno già a partire dalle ore 4 del mattino di domani nelle aree interessate dalle manifestazioni (ovvero dal Cassaro al Foro Italico). Saranno impiegati una trentina di operatori. A seguire, considerando le attività che comprenderanno anche altre aree, gli interventi di pulizia vedranno in campo non meno di sessanta operatori. L’obiettivo prefissato è quello di riconsegnare ai palermitani le vie coinvolte dal Festino pulite già dalle prime ore del mattino.

Dalla Rap spiegano: "Per quanto riguarda la differenziata abbiamo sistemato un centinaio di carrellati per il conferimento dei rifiuti per limitare, al massimo, l’abbandono di cartacce e quant’altro su strada, al fine di accelerare le attività di pulizia per restituire quanto prima le strade pulite al traffico veicolare e pedonale".

Le vie coinvolte dalla distribuzione dei contenitori sono: via Lincoln (tra via Rao e via Foro Umberto I), via Roma (tra discesa dei Giudici e piazza San Domenico), Foro Umberto I; piazza Kalsa angolo Foro Umberto I, piazza Kalsa angolo via Cervello, via Porto Salvo, via Mura della Lupa, piazza Capitaneria di Porto, via Cala, piazza Marina, piazza Santo Spirito; in corso Vittorio Emanuele a seconda le esigenze.

“Mi preme sottolineare – spiega il presidente della Rap Giuseppe Todaro – il grande sforzo che, ancora una volta, stiamo assicurando alla città nonostante il difficile momento legato alla mancanza di risorse umane e strumentali. Ciò nonostante, ho trovato conforto nella disponibilità del personale e dei sindacati: non ci tireremo indietro condividendo in pieno gli obiettivi e le richieste formulate dal sindaco che, in merito, ha avviato un tavolo tecnico di coordinamento con diversi attori in cui Rap sarà presente e attiva”.