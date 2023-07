Strade sporche dopo il Festino, Rap al lavoro prima dell'alba per ripulirle: raccolte 30 tonnellate di rifiuti

Maestranze Rap già al lavoro dalle ore 4 del mattino per ripulire nel post Festino. Le squadre hanno iniziato le attività di spazzamento, svuotamento cestini gettacarte e lavaggio delle strade nelle aree in cui ieri si è svolto l'evento dedicato alla Santuzza, intervenendo oltre alle vie particolarmente frequentate (corso Vittorio Emanuele, Piano della Cattedrale, via Lincoln, via Roma, piazza Marina, piazza Kalsa, piazza Magione) anche al Foro Italico, compresa la terrazza e la passeggiata a mare della Cala eccetto il prato del Foro Italico dove gli interventi sono garantiti da Reset.

"Già alle 9, in tempi assai brevi, Rap ha concluso le attività per riconsegnare ai palermitani le strade in maniera più decorose possibili - spiegano dall'azienda -. La forza lavoro impegnata alle attività di recupero è stata di 80 unità (tra operai e autisti), maestranze in aggiunta a quelli addetti alla pulizia delle zone centrali della città durante le giornate festive. Si è intervenuti anche al Santuario di Montepellegrino,compreso la piazza ed il Belvedere dove coloro che avevano visto i fuochi da lì hanno pensato bene di abbandonare diversi rifiuti, bottiglie e resti di cibo".

Per le sole attività di recupero delle strade coinvolte dalla processione del Cassaro sono stati dedicati: 12 autocarri a vasca, 5 spazzatrici, 4 compattatori. Raccolte 30 tonnellate di rifiuti e 350 pezzi di ingombranti di cui 44 frigoriferi.

Dalla Rap dicono: "Nel pomeriggio di oggi sarà eseguita la pulizia del percorso interessato dalla processione dell’urna argentea in cui sono custodite le Sacre Reliquie di Santa Rosalia. Sono stati anche previsti e garantiti per oggi i servizi in tutte le borgate marinare. Per quanto concerne la raccolta dei rifiuti in città, sia oggi festivo che domani festivo, l’azienda garantirà i servizi minimi essenziali vista la presenza del 50% della forza lavoro. Lunedì si ritornerà con le attività al 100%".