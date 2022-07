Palermo si prepara al Festino, accese le luminarie al Cassaro: la Santuzza è un carillon

La Santuzza è un carillon. La sua base, invece, è riciclata da quello di tre anni fa. Mentre prosegue il countdown per quello che è stato definito un Festino "impossibile" per via dei tempi strettissimi in cui è stato pensato e organizzato, il protagonista indiscusso - ovvero il carro - si presenta in tutta la sua bellezza.

Un carro musicale come un'orchestra

Ideato da Fabrizio Lupo e realizzato dalle allieve dell'accademia di Belle Arti e dalle maestranze del Festino, il carro che sfilerà lungo il Cassaro fino al Foro Italico sotto una pioggia di fuochi d'artificio è pensato per essere una macchina musicale. Sarà infatti a tutti gli effetti la nona orchestra del corteo. E' grazie alla musica che sarà capace di produrre che, nella visione di Maurizio Carta - coordinatore della cabina di regia di questo Festino e candidato a indossare la maglia di assessore all'Urbanistica e alla Cultura nella prossima Giunta - questo carro trionfale sarà capace di raccontare lo spazio urbano intorno a sé, di cedere il passo da suoni e melodie ai quadri teatrali delle tappe continuando a incalzare la sua marcia verso il mare.

Una vecchia base, la santuzza come un carillon

Il carro, che riusa la base di quello del 2019, è stato completamente rivisto e decorato con apparati musivi della tradizione artistica palermitana. Un Festino trionfale e barocco con lievi innovazioni: "Viva Palermo e Santa Rosalia", ad esempio, per la prima volta nella storia sarà ripetuto in coro non solo da Lagalla (al suo primo Festino da sindaco), ma anche da due operatori sanitari impiegati in prima linea nella lotta contro la pandemia. La statua di Santa Rosalia posta sulla sommità del carro, infine, è stata rimodellata con un nuovo aspetto. La novità? Ruotando funge da carillon. Alla fine dei giochi pirotecnici, il carro sarà posizionato nello slargo fuori dalle mura di Porta dei Greci alla Kalsa e resterà acceso fino al giorno dopo, il 15, in attesa dei festeggiamenti del 4 settembre.

Le luminarie al Cassaro

Intanto lungo tutto il Cassaro sono state accese le luminarie che domani accompagneranno il passaggio del carro di Santa Rosalia. Luminarie che si vanno ad aggiungere a quelle già accese lungo via Maqueda, grazie al sostegno dei commercianti. "Anche queste luci dunque - commenta il sindaco Roberto Lagalla - rappresentano il tratto distintivo di questa 398esima edizione del Festino di Santa Rosalia che fin dall?inizio è stata all?insegna della coralità?.

Un canto contro la peste

"Canto contro la peste, nove orchestre e una preghiera". E' questo il titolo di questa edizione. Perché, dopo due anni di assenza, cacciare via la peste del Ventunesimo secolo, quale è stato il Covid, risuona ancora di più. Ecco perché questo Festino verrà ricordato come il Festino contro le pestilenze, la pandemia, la guerra, la mafia, l?ingiustizia e la marginalità. "Un canto di attivazione che, al passaggio del carro, illuminerà le tenebre e farà risuonare la musica della speranza - spiega Carta -. Per mettere in atto questa azione collettiva il Comune di Palermo ha attivato una direzione artistica corale per co-progettare futuro a partire dalla cultura e dalla creatività delle sue molteplici comunità, potenti energie di questa città. Il Festino di Santa Rosalia e più di una festa, è un grande momento comunitario che attrae, convoca, coinvolge, integra, abbraccia, pacifica. E' un modo di essere di Palermo, che ogni anno rinnova il patto di comunità che le permette di rinascere dai problemi e tornare a guardare il futuro, insieme".

La sfida di un Festino "impossibile"

Alla vigilia del Festino definito "impossibile" perché organizzato in 23 giorni è Maurizio Carta, di nuovo, a prendere la parola ricordando chi prima di lui ha avuto il delicato compito di organizzare la festa della santa patrona di Palermo. "Sento la felicità di omaggiare chi prima di me, con più titoli, esperienza, competenza, talento (ma con altrettanta follia), è stato il direttore artistico del Festino di Santa Rosalia negli ultimi anni - racconta il professore -. Per me sono gli dei dell?Olimpo, creature mitologiche che hanno tracciato la strada dell?apparato scenico, narrativo ed emotivo del Festino, grandi professionisti, ma anche cari amici, che hanno innovato, curato e amato il Festino lasciando tracce indelebili delle loro diverse strade artistiche, che io ho usato per non perdermi nella complessità e che mi sono state indispensabili per riuscire in questa impresa titanica. Grazie ad Alfio Scuderi, Lollo Franco, Davide Rampello e Sandro Tranchina (con Tiziano Di Cara e Giuseppe Romano) per avermi fatto vivere da vicino i loro Festini che mi hanno insegnato metodi, tecniche, linguaggi, mezzi di comunicazione e abilità di regia. Un pensiero va anche a Philippe Daverio e Letizia Battaglia, anche loro menti geniali del Festino. Non sono superstizioso ma una invocazione agli dei dell?Olimpo meglio farla".

Gli eventi collaterali: ecco il Festino off

Oltre al programma ufficiale, dislocato in nove stazioni, c'è anche "U' Fistinu off". Parallelamente agli eventi che ruotano intorno al 14 luglio, infatti, sono previsti anche tutta una serie di appuntamenti collaterali. Ai Quattro Canti, ad esempio, sarà installata l'opera di Domenico Pellegrino. Si chiama "Rosa, Rosae, Rosalia" che si ispira alla leggenda che vede protagonista la Santa patrona di Palermo. La storia narra che, durante il suo cammino verso l'eremo di Santo Stefano Quisquina, la santuzza si sia recata nel bosco delle rose, luogo che conosceva bene perché a volte si ritirava sul monte per condurre una vita eremitica. Le rose peonie, senza spine, sono così fiorite proprio al passaggio di Santa Rosalia e da allora sbocciano nel mese di febbraio.

Dai fuochi d'artificio al cibo da strada

Da 398 anni il Festino di Santa Rosalia è un rito collettivo di rinascita di Palermo, un momento che unisce le due anime di una festa: quella laica a quella religiosa. Ed è così che gli spettacoli musicali e teatrali associati a ciascusa delle tappe, troverà un contraltare profano fatto di sciami popolari lungo le strade (attese circa 300 mila persone), fuochi d'artificio (che verranno sparati a mezzanotte, ovunque sia giunto il carro), ma soprattutto cibo. Il classico cibo da strada palermitano per il Festino avrà un sapore diverso: mellone ghiacciato e babbaluci in primis, ma anche sfincione, polpo bollito, pane e panelle, crocché, milza e quant'altro. Un'unica accortenza però: il sindaco Roberto Lagalla ha infatti firmato un?ordinanza che prevede il divieto di vendere bevande superalcoliche. Le bevande in contenitori di vetro e di alluminio potranno essere vendute a patto che siano versate in contenitori biodegradabili e compostabili, mentre quelle in bottiglie di plastica solo se vendute senza tappo. Una festa corale dunque che racconta una città dai mille volti musicali e artistici, ma anche e soprattutto artigianali e culinari nel nome di Rosalia.