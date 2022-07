Festino, la decisione di Lagalla: "Vietato vendere bevande superalcoliche"

Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato oggi l’ordinanza che, in occasione del Festino, prevede il divieto di vendere bevande superalcoliche. Il primo cittadino ha inoltre disposto che la vendita di bevande in contenitori di vetro e di alluminio "sia effettuata solo dopo che le stesse siano state versate in contenitori biodegradabili e compostabili, e che le bevande contenute in bottiglie di plastica vengano vendute togliendo il tappo". I provvedimenti saranno in vigore da giorno 14 luglio e fino alle ore 3 della notte del 15.

"Questo divieto - si legge nell'ordinanza - deve essere esteso a tutti gli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti che operano in queste strade e nele zone limitrofe: corso Vittorio Emanuele; piazza Marina; via Cala; foro Umberto I; zona Piazza Kalsa; via Lincoln; zona Stazione centrale (Piazza Giulio Cesare); piazza Fonderia e via Maqueda".

Inoltre, dalle 14 del 13 luglio fino alle ore 24 del 15 luglio, il provvedimento "ordina di sospendere temporaneamente le concessioni di suolo pubblico rilasciate agli esercizi commerciali, con lo spostamento di tutti gli elementi di arredo, eventuali pedane e dehors presenti su corso Vittorio Emanuele nel tratto tra Piazza del Parlamento e Foro Umberto I e nel raggio di 100 metri dall'intersezione di ciascuna via adducente a questo asse".

Altro provvedimento: dalle 9.30 del 14 luglio e fino alle 24 del 15 luglio, e comunque sino a cessata esigenza, "si dovranno sospendere temporaneamente le concessioni di suolo pubblico rilasciate agli esercizi commerciali con lo spostamento di tutti gli elementi di arredo, delle eventuali pedane e dehors presenti su: via Maqueda da piazza Sant' Antonino fino all'altezza di via Napoli e nel raggio di 100 metri dall'intersezione di ciascuna via adducente a questo asse".