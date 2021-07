VIDEO | Covid, la preghiera di Orlando: "Santa Rosalia, liberaci da queste peste"

Tutto pronto per il Festino, il primo cittadino: "Con il carro, con i giochi d'artificio, con la nostra presenza in Cattedrale, non rinunciamo a manifestare la nostra devozione. Quest'anno non è soltanto il sindaco a gridare Viva Palermo e Santa Rosalia. Invito tutti, non solo palermitani, a farlo insieme"