Chiesa di San Domenico chiusa nel giorno di... San Domenico, protesta sui social: "Incredibile"

La chiesa di San Domenico chiude i battenti per ferie a partire da oggi, giorno in cui si festeggia San Domenico, fondatore dell'ordine dei predicatori.

La chiusura della basilica (fino al 22 agosto), resa nota con un avviso affisso dai frati domenicani sul portone centrale, sta suscitando stupore e perplessità tra fedeli e devoti di San Domenico. "Potevano andare in ferie il 9, il 10... invece chiudono la chiesa proprio l'8 agosto festa liturgica del santo fondatore dell'Ordine", scrive su Facebook Francesco Ciulla.

Mentre sulla pagina Panormus 28 secoli di storia si legge: "Incredibilmente troviamo il venerabile convento di San Domenico con il portone sbarrato nel giorno della solennità del patriarca dei predicatori. Così si interrompe una nostra familiare tradizione che non ebbe sosta neanche durante la seconda guerra mondiale". Solitamente nel giorno dei festeggiamenti di San Domenico vengono celebrate delle messe solenni, oggi però la chiesa è stata aperta in via eccezionale per un matrimonio. Le messe, come riporta l'avviso, riprenderanno a partire da domenica 28 agosto.

Abbiamo provato più volte a contattare il convento e la parrocchia di San Domenico, ma i rispettivi numeri di telefono non sono al momento abilitati a rispondere. Siamo così andati a verificare di presenza e abbiamo potuto riscontrare i preparativi di un matrimonio in programma oggi. Sul portone centrale, in bella mostra, l'avviso in cui si comunica ai fedeli che da oggi fino al 22 agosto la basilica resterà chiusa.