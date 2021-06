Festa della Repubblica, sulla facciata di Palazzo d’Orleans risplende il tricolore

La facciata di Palazzo d'Orleans si tinge di verde, bianco e rosso per la Festa della Repubblica. Da ieri sera la sede della presidenza della Regione Siciliana si è trasformata, grazie a un gioco di luci, in un grande tricolore. La decisione è stata presa dal governatore Nello Musumeci per celebrare il 2 giugno. Sul prospetto dello storico edificio di piazza Indipendenza risplendono i colori italiani "per ricordare il 75° anniversario - si legge in una nota - ma anche per sottolineare, dal capoluogo dell'Isola, uno spirito coeso e unitario dell'intera nazione nella lotta al Coronavirus".