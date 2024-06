Cavalieri della Repubblica, consegnate le onorificenze al Merito: c'è anche l'ex autista di Falcone

Consegnate al Teatro Politeama, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a personalità che si sono distinte nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia, nelle carriere civili e militari.

Tra i 25 premiati spicca Giuseppe Costanza, autista e uomo di fiducia del giudice Falcone, insignito della benemerenza di ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica. Unico sopravvissuto all’attentato di Capaci del 23 maggio 1992, Costanza, esperto informatico, oggi è costantemente impegnato nel mantenere viva la memoria di uomini dello Stato che hanno sacrificato la loro vita nella lotta alla mafia.

Il riconoscimento è stato assegnato anche a Tina Montinaro, moglie dell’agente Antonio Montinaro, capo scorta del giudice Giovanni Falcone, morto nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. Montinaro, che con la sua associazione Quarto Savona 15, porta alta la bandiera della legalità, è da oggi Cavaliere al merito e lo è alla memoria, anche il marito: per lui ha ritirato la medaglia d'oro il piccolo nipote.

Medaglia d’oro anche al caporal maggiore dell’Esercito Italiano, Giuseppe D’Anna, riconosciuto vittima del terrorismo essendo rimasto gravemente ferito durante una missione in Afghanistan, l'8 agosto 2012, a causa di un’esplosione provocata da un ordigno che ha interessato il mezzo a bordo del quale l’insignito espletava servizio di attività di pattuglia motorizzata nei pressi di Bala Boluk, in Afghanistan.

Infine, si è proceduto alla consegna di una medaglia d’oro al merito civile alla memoria del signor Rosario Fabio Oddo che "a seguito di un vasto incendio sviluppatosi nell’appartamento dove stava dormendo insieme alla famiglia, dopo aver condotto all’esterno la moglie in stato di gravidanza al sesto mese, rientrava nell’abitazione per porre in salvo il figlio di 5 anni. Constatata l’impossibilità di percorrere le scale ormai invase dalle fiamme, avvolgeva il bambino in una coperta e, facendogli scudo con il proprio corpo, si lanciava da una finestra del secondo piano e lo traeva in salvo, perdendo la vita. Chiarissimo esempio di coraggio e devozione parentale, condotto fino all’estremo sacrificio".

La cerimonia, alla presenza del prefetto Massimo Mariani e di numerose altre autorità, è stata impreziosita dal contributo musicale del conservatorio Antonio Scarlatti con l'ensemble AriaArcus; della classe di musica d'insieme del Maestro Luigi Sòllima, che hanno eseguito il brano Allegro dal Quartetto in Re Maggiore KV 2 8 5 per flauto ed archi di Wolfgang Amadeus Mozart e dalla esibizione artistica degli allievi del liceo coreutico dell’istituto magistrale Regina Margherita, curati dalla professoressa Sonia Moltisanti, che si sono esibiti in una coreografia dal titolo “Noi siamo Italia 2.0”.

Nel corso della cerimonia, sono stati premiati anche gli studenti vincitori del concorso "Libertà di Stampa e Cultura della Legalità", organizzato dalla prefettura, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e l’Associazione Siciliana della Stampa. Premiate le scuole Sperone Pertini di Palermo; la Gianni Rodari di Villabate e il liceo classico Umberto I di Palermo.

Le onorificenze

Ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica:

Giuseppe Costanza, esperto informatico del ministero della Giustizia (in quiescenza).

Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica:

Salvatore Barranco, sottufficiale dei carabinieri;

Filippo Barreca, ufficiale tenente colonnello dei carabinieri;

Bernardo Campo, funzionario direttivo Regione siciliana;

Francesco Cassataro, vicequestore della polizia (in quiescenza);

Carlo Cesari, sottufficiale dei carabinieri;

Alessandro Chiolo, docente;

Grazia Crescimanno, medico chirurgo-ricercatore;

Calcedonio Di Pasquale, sottufficiale dei carabinieri;

Gennaro Favilla, ufficiale della guardia di finanza;

Emilio Filardi, funzionario amministrativo del ministero dell’Interno;

Carmelo Filippone, sottufficiale dei carabinieri;

Giorgio Fusco, sottufficiale dell’esercito;

Francesco Giannone, assistente tecnico informatico dell'esercito;

Erich Granata, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa; ù

Stefano Guggino, sostituto commissario di polizia (in quiescenza);

Gaetano Iudicello, ufficiale della guardia di finanza;

Carlo Uberto Massimo, ufficiale dell'esercito (in quiescenza);

Concetta Mauro Martinez, presidente dell’Associazione “Quarto Savona 15”;

Giuseppe Merendino, dirigente comando provinciale vigili del fuoco di Palermo;

Ignazio Palmeri, sottufficiale dei carabinieri (in quiescenza);

Giuseppe Salvatore Tavolacci, sostituto commissario di polizia.

Onorificenza di vittima del terrorismo

alla memoria dell'agente scelto di polizia Antonio Montinaro;

Giuseppe D'Anna, primo caporal maggiore dell'esercito.

Medaglia d'oro al merito civile