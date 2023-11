Festa per i pazienti thalassemici dell'ospedale Civico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 24 novembre presso la Unità di Ematologia con Talassemia dell'ospedale Civico abbiamo festeggiato tutti insieme la realizzazione di una stanza speciale!

"Ogni emozione può essere un colore e ogni esperienza di vita può essere un tassello di quella tela che, continuamente, continuiamo a dipingere man mano che viviamo. Un colore per ogni emozione ed ecco cosa è venuto fuori!. Alla presenza dei volontari della associazione Teniamoci per mano Onlus Palermo, del personale del reparto, ai rappresentanti della associazione Fasted Palermo Onlus e dei pazienti talassemici, si è svolta la presentazione della nuova veste colorata di una stanza di degenza. "Da un incontro casuale - racconta il dott. Ruffo - con i volontari della associazione Teniamoci per mano Onlus Palermo, è nata una splendida collaborazione che, con l'autorizzazione della Direzione Sanitaria dell'ospedale Civico, ha permesso l'accesso di un gruppo di clown volontari presso il nostro reparto per allietare la degenza dei piccoli pazienti. A seguito di altre iniziative solidali, l'associazione ha donato al reparto una grande smart TV con consolle Nintendo. Si ringraziano: La Direzione dell'Ospedale Civico, Il Direttore della U.O.s.D. Ematologia con Talassemia dott.Giovan Battista Ruffo, la Caposala dott.ssa Lia Pisciotta, l'assessore del comune di Villabate Anna Brusa Michele Chinzi (indoratore) Il colorificio IMPERIAL Ediltorres per il materiale fornito Alessandro Cirrito per la merenda fatta insieme".