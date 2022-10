Festa dei nonni, i carabinieri danno consigli agli anziani per non incappare nelle truffe

Sempre più spesso gli obiettivi delle truffe, che siano telefoniche o su internet, sono gli anziani. Per questo, in occasione della Festa dei nonni, i carabinieri si sono messi a disposizione, dal centro di Palermo alle stazioni della provincia, per incontrare la gente negli oratori o nelle sale parrocchiali e dare consigli su come evitare di cascare in qualche tranello. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le arcidiocesi di Palermo e Monreale, la diocesi di Cefalù e con l’eparchia di Piana degli Albanesi.

"Grazie alla capillare presenza su tutto il territorio delle stazioni - si legge in una nota del Comando provinciale - che costituiscono da sempre, oltre che punti nodali per il controllo del territorio, presidi di riferimento per la popolazione, i comandanti hanno tenuto gli incontri in forma collettiva, al fine di stimolare domande su criticità vissute o dubbi sulle condotte da tenere, aiutando gli anziani a superare la ‘tendenza a isolarsi’ e le naturali ansie derivanti da una non più giovane età".

L'esibizione della Fanfara in Cattedrale

Nel corso degli incontri è stato distribuito materiale informativo ai partecipanti da portare a casa, per aiutare gli interessati ad avere sempre a portata di mano gli utili consigli su come prevenire i reati di cui potrebbero essere vittime. Sempre nella mattinata di oggi, davanti alla Cattedrale di Palermo, si è tenuta l’esibizione della Fanfara del 12° Reggimento carabinieri Sicilia. A villa Trabia, invece, l’Associazione nazionale carabinieri, ha predisposto uno stand espositivo, insieme a Carabinieri di Palermo, con attività informativa in materia di prevenzione delle truffe agli anziani.