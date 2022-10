Commemorazione defunti: rivoluzionata la viabilità attorno ai Rotoli, ecco cosa cambia

In occasione della commemorazione dei defunti, la viabilità attorno ai Rotoli subirà alcune variazioni. Ecco le principali modifiche che sono state appena comunicate dall'ufficio Traffico del Comune. L'Amministrazione ha infatti emesso un'ordinanza "che revoca e modifica la numero 1.343 del 27 ottobre - si legge in una nota -. Le nuove norme prevedono la limitazione temporanea della circolazione veicolare per i giorni 1 e 2 novembre".

"In particolare - dicono dagli uffici comunali - il provvedimento interessa l'istituzione del senso unico di marcia nelle vie limitrofe al cimitero dei Rotoli, ovvero via Belmonte, via Papa Sergio I°, via Cardinale Massaia, via Vergine Maria, Piazza Bordonaro e via Bordonaro. In via Papa Sergio I° sarà istituito per quei giorni il divieto di sosta con rimozione coatta per 20 metri immediatamente dopo lo sbocco di via Papa Pio X, in direzione Acquasanta e sul lato destro del senso di marcia".