Festa della Liberazione, le bandiere della pace sventolano in centro sulle note di "Bella ciao"

Prima sono state deposte le corone d’alloro ai piedi delle lapidi dedicate ai caduti di Cefalonia e sotto il cippo commemorativo di Pompeo Colajanni, che contribuì alla liberazione della città di Torino dai nazifascisti. Poi il corteo si è mosso sotto una leggera pioggia sulle note di "Bella ciao" dal Giardino in direzione del Teatro Massimo colorando piazza Verdi con le bandiere della pace. In testa lo striscione "Partigiani della costituzione, liberi da fascismo, mafia e corruzione". E’ stata una giornata dedicata alla memoria quella organizzata oggi dall'Anpi, con il supporto di Cgil, Arci e delle associazioni riunite nella Rete palermitana per la difesa e l’attuazione della Costituzione, in occasione del settantanovesimo anniversario della Liberazione. Tra i presenti il presidente della Regione, Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Marini.

"Il 25 aprile - ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a a Civitella in Val di Chiana, a 80 anni dalla strage del 29 giugno 1944 avvenuta in provincia d’Arezzo - è per l'Italia una ricorrenza fondante: la festa della pace, della libertà ritrovata, e del ritorno nel novero delle nazioni democratiche. Quella pace e quella libertà che, trovando radici nella resistenza di un popolo contro la barbarie nazifascista, hanno prodotto la Costituzione repubblicana, in cui tutti possono riconoscersi, e che rappresenta garanzia di democrazia e di giustizia, di saldo diniego di ogni forma o principio di autoritarismo o totalitarismo. Aggiungo, utilizzando parole pronunciate da Aldo Moro nel 1975, che intorno all'antifascismo - ha concluso - è possibile e doverosa l'unità popolare, senza compromettere d'altra parte la varietà e la ricchezza della comunità nazionale, il pluralismo sociale e politico, la libera e mutevole articolazione delle maggioranze e delle minoranze nel gioco democratico".

Tra i presenti al Giardino inglese invece c'era il prefetto di Palermo, Massimo Mariani: "Il 25 aprile - ha detto - è la data fondante della nostra Repubblica e rappresenta la cesura rispetto al passato drammatico. Passato che è stato fatto di guerra, di dittatura, di intolleranza e oggi va detto anche di antisemitismo e razzismo. Questo dobbiamo ricordarlo. Non è solamente la data di una vittoria di una fazione su un’altra, ma rappresenta soprattutto la nascita di questa nuova era. Noi dobbiamo avere la responsabilità di far sì che i valori dell'Italia fondata sulla Resistenza e soprattutto sulla democrazia, possano essere portati avanti. Lo dobbiamo a tutti coloro che sono morti, torturati o incarcerati per costruire il paese in cui viviamo con tutte le contraddizioni, con tutti i problemi che ci sono, ma - ha concluso - se siamo arrivati dove siamo arrivati, lo dobbiamo a questi giovani".

Al parco ora dedicato a Piersanti Mattarella era presente anche il sindaco Roberto Lagalla: "Oggi il 25 aprile ha lo stesso significato che ha dal primo momento, cioè celebra e ricorda facendone memoria la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Poi è chiaro che negli anni e nel tempo, e a seconda delle diverse e mutevoli condizioni politiche e sociali del Paese, ogni anniversario ha assunto delle coloriture diverse. A me piace guardare all’essenza vera di questa giornata - ha concluso il primo cittadino - che è quella che ricorda una guerra di liberazione e ci invita a una liberazione quotidiana quella che però non guardi né a strumentalizzazioni né a divisioni ma all’interesse del bene comune e della gestione corretta della cosa pubblica".

"Il 25 aprile - dichiara l’ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando - non è soltanto il giorno della memoria, non è soltanto una festa della liberazione, ma significa ribadire che questa città, che questa nostra Regione, che questo nostro Paese sono e devono essere antifascisti. Richiamando quella Costituzione che è il frutto della lotta di Resistenza, quella Costituzione antifascista che impone il rispetto del diritto. Il diritto alla pace in primo luogo. L’Italia ripudia la guerra. Quindi è un chiaro invito ad evitare che i genocidi si perpetuino come si stanno perpetuando, così come in Palestina; per ricordare il valore della pace all’Europa ed evitare questa corsa dissennata all’armamento. Ogni giorno sia il 25 aprile, che ci ricorda l’importanza della Resistenza".