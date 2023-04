Il ministro Piantedosi celebra il 25 aprile a Castelvetrano: "La mafia è una dittatura, ribellatevi"

"La mafia è una 'dittatura' a cui ribellarsi". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante la cerimonia per il 25 aprile a Castelvetrano, davanti alla teca contenente l'auto di scorta di Giovanni Falcone, la Quarto Savona Quindici: "Un territorio in mano alla mafia non è libero, i suoi cittadini non sono liberi, perché le loro scelte sono sempre influenzate da forme di condizionamento, sia esso palese o subdolo. Se i diritti non sono di tutti, se un diritto deve essere riconosciuto ed esercitato come un privilegio, questo allontana dalla stessa democrazia delineata nella nostra Costituzione", ha aggiunto.

"Proprio nel giorno in cui si celebra la Liberazione dal regime fascista, rivendicare anche la liberazione di un territorio dalla mafia, come è accaduto emblematicamente dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, attinge ai valori più profondi su cui si fondano le democrazie. Ciò perché – e la nostra Costituzione ne offre un’alta testimonianza – le democrazie si fondano sulle libertà", ha affermato ancora il titolare del Viminale.

Secondo Piantedosi "questa celebrazione davanti alla teca contenente l'auto di scorta di Giovanni Falcone, la Quarto Savona Quindici, assume una dimensione particolarmente significativa. La morte di Falcone e della sua scorta costituisce un sacrificio civile autentico. Dopo quella strage e le altre che seguirono, lo Stato ha messo in campo per la prima volta strumenti di inedita efficacia contro la mafia. Certo, l'inaccettabile sacrificio della vita di Falcone e della sua scorta – come di altri valorosi magistrati e appartenenti alle forze dell'ordine – malgrado il suo disvalore, ha innescato un processo virtuoso di contrasto e di riscatto. Non sarebbe stato necessario se tanti non avessero accettato la convivenza, se non addirittura la connivenza, con i poteri mafiosi". "La Liberazione e la lotta alla mafia sono pagine diverse, ma entrambe della stessa Storia, la nostra. Il processo doloroso della Liberazione ha insegnato agli italiani a stare desti, a riconoscere la minaccia, a combatterla, a non cedere all'annichilimento di pensieri dominanti", ha detto ancora il ministro.



"Se non continuiamo a 'praticare' la Liberazione nel presente, nei valori più profondi – la libertà dell'uomo, il rispetto per la vita e per il pensiero del prossimo, chiunque sia – la negazione della dignità umana rischia di rivivere nei fatti. Noi abbiamo bisogno e, consentitemelo, abbiamo il dovere – ad ogni livello, con ogni strumento, ciascuno per la propria parte – di rinnovare il rifiuto di qualunque negazione della libertà individuale e collettiva. Non saremo mai davvero liberati, e dunque non saremo liberi, se celebriamo la Liberazione solo come un fatto storico".

"È in questo senso che - ha proseguito Piantedosi - nella lotta alla mafia ritroviamo i valori e lo spirito della Liberazione, che ormai è patrimonio di noi tutti, rispetto ai quali noi tutti già sappiamo da che parte stare. Stare insieme dalla stessa parte significa anche tracciare la strada alle giovani generazioni che dobbiamo preservare dall'omologazione, educandole alla libertà di pensiero e allo spirito critico. Come ha evidenziato in maniera particolarmente efficace il presidente della Repubblica, le mafie 'sono la negazione dei diritti' perché 'opprimono, spargono paura, minano i legami familiari e sociali, esaltano l'abuso e il privilegio, usano le armi del ricatto e della minaccia, avvelenano la vita economica e le istituzioni civili' e 'le loro azioni criminali avranno effetti nocivi per generazioni'. Tutte azioni predatorie e corruttrici che mirano, di fatto, a impoverire i territori e i Paesi in cui operano, ovviamente a beneficio di quei pochi coinvolti nel circuito criminale che prosperano e si arricchiscono a discapito della collettività. Che una volta per tutte si sgomberi il campo dall'odiosa narrazione che vede la mafia come portatrice di lavoro, di ricchezza: è una narrazione falsa che cerca di creare consenso, nascondendo la vera natura della mafia che è sottomissione, prevaricazione, violenza, come in qualsiasi regime".

Piantedosi ha poi sottolineato che "è anche una narrazione di comodo, perché rendendo questo fenomeno come qualcosa di ineluttabile e, in qualche modo, addirittura di conveniente, prova a distogliere ciascuno dalle proprie responsabilità. Per questo ho voluto celebrare la Liberazione proprio qui oggi, un luogo simbolico da cui – ne sono certo – può avviarsi un concreto percorso di riscatto: il luogo in cui si sono radicati gli interessi di quello che è considerato l'ultimo boss della stagione stragista della mafia e che ha il diritto di rivendicare l'affrancamento da quel condizionamento e di costruire benessere per tutti i suoi cittadini", ha concluso il ministro.

Il governo regionale della Regione Siciliana, in occasione della festa della Liberazione ha partecipa, sempre a Castelvetrano, alla manifestazione "Memoria Nostra" per onorare tutte le vittime della mafia. Un evento organizzato tra gli altri dal Comune in coincidenza con la data del 25 aprile, con l'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, delegato dal presidente della Regione Renato Schifani, che si trovava fuori Palermo, per la visita del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Fonte: Adnkronos