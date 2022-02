“U zu Giovanni Buonadonna” fa il compleanno: festa in Comune per l'unico centenario di Aliminusa

“U zu Giovanni Buonadonna” spegne 100 candeline e l'amministrazione di Aliminusa ieri gli ha organizzato una festa in Municipio, coinvolgendo l'intera comunità. Il nonno del paese, che ha compiuto gli anni lo scorso 24 febbraio, infatti è l’unico centenario del Comune.

“E' il custode della memoria del passato in cui - ha detto il sindaco Michele Panzarella – affondano le radici del presente. È un prezioso patrimonio da custodire. Ho voluto che tale evento non passasse inosservato e sono felice di avere trascorso questo momento assieme alla comunità di Aliminusa e a tutta la famiglia di nonno Giovanni che è fonte inesauribile di energia e di allegria. Una voglia di vivere eccezionale che trasmette a tutto il paese e - conclude il primo cittadino - ci fa ben sperare per il futuro”.

Il traguardo raggiunto da Giovanni Buonadonna è stato celebrato con torta, dolcini e spumante. Al nonnino inoltre sono stati consegnati un mazzo di fiori e una targa. Ieri per lui, nella Chiesa Madre di San’Anna, è stata celebrata anche una messa.