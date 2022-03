VIDEO | La pioggia non ferma lo sciopero trans femminista: "Uomini al potere fatevi da parte, spazio alle donne"

Lavoratrici, studentesse, esponenti della comunità Lgbtq+, donne di Benin City e dei movimenti contro il cambiamento climatico e il green pass si sono unite davanti al Teatro Massimo in un unico grande coro, per l'iniziativa "Lotto ovunque" organizzata da Non una di meno, per dire no alle discriminazioni e alle violenze di genere