Otto marzo a Piano Battaglia per 50 donne di Polizzi Generosa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi otto marzo, una cinquantina di donne di Polizzi Generosa, comune del Parco delle Madonie, aderenti all'Associazione Sport Sci club Pizzo Antenna, guidate da Graziella Russo, hanno trascorso la giornata a Piano Battaglia, tra escursioni, fitness e musica. Un momento di riflessione, in una giornata dedicata al gentil sesso, che si è conclusa presso un noto ritrovo del luogo, dove il Commissario dell'Ente Parco, Salvatore Caltagirone, ha consegnato a tutte le donne intervenute alcuni presenti. "Doppia sfida vinta -afferma Graziella Russo - aver radunato un bel gruppo, ed averlo fatto in nome dello sport e delle attività all'aria aperta, in un territorio, quello del Parco delle Madonie, che già di per sè invita alla bellezza ed alla vita".