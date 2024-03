Università, nelle mense Ersu si celebra la festa delle donne con un menu speciale: c'è la torta mimosa

Ci sarà anche la torta mimosa, quest’anno, per onorare la Giornata internazionale dei diritti delle donne dell’8 marzo: sarà possibile degustarla nelle mense universitarie Ersu di Palermo, gestite da Cot ristorazione: Santi Romano, San Saverio, take away e social food che porta i pasti al Conservatorio di Musica, all’Accademia di Belle Arti, nelle altre residenze universitarie Ersu e nel punto di distribuzione di via Archirafi.

In collaborazione con l'Istituto Dieta Mediterranea sarà anche l'occasione per conoscere e degustare alcune ricette contenute nel libro del professore Alberto Firenze, "Buono da pensare, buono da mangiare. Le ricette della salute" e per ricevere un gadget del progetto Aromatiche Madonie (GAL ISC Madonie) ed Educare al gusto della Sana Vita (Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Ma sarà l’occasione pure per assaporare il pane di una volta, realizzato con grani antichi di Sicilia, pasta madre, forno a legna e la maestria di Nino Terrana (Mastro Focaccina).

Tra i primi piatti che saranno serviti: busiate al pesto di pistacchi, spada e ciliegino; insalata di lenticchie nere di Sicilia e Quinoa; rigatoni con broccoli e mollica atturrata; zuppa di farro con asparagi e carciofi. Variegata anche la lista dei secondi piatti: burger di broccoli, ceci e miglio; crostone di pane nero di Tumminia con ricotta e miele e cicoria; frittata di asparagi; pepite di fagioli misti in crosta di sesamo; sgombro in agrodolce con cipolla rossa. Fra i contorni: cicoria ripassata; fagiolini, cipolla rossa e olive nocellara; lattuga, carote e mistincanza. Conclude il pasto frutta fresca di stagione e torta mimosa, mentre il pane che accompagnerà il pasto sarà a base di grani antichi siciliani e le pietanze saranno condite con olio extravergine biologico di oliva.

Il menu è stato elaborato per fornire un pasto equilibrato, contenente nutrienti utili e protettivi per la salute, senza dover rinunciare al gusto, con una particolare attenzione alle donne in età fertile e tenendo conto di alcuni elementi fondamentali: mediterraneità, rispetto delle tradizioni culturali e culinarie, dieta sostenibile, scelta accurata delle materie prime, gusto. Il menù è ricco di acido folico, a basso contenuto di grassi, privilegia l’uso dell’olio extravergine di oliva biologico, con poco sale iodato, ricco di omega 3 e di fibra proveniente da cereali, legumi, verdura e frutta.

“F-Menu per la salute delle donne” è il programma che sarà offerto, venerdì prossimo a pranzo, agli studenti e alle studentesse dell’ateneo palermitano, ed è stato elaborato dalla dietista di Cot Ristorazione nell’ambito del progetto OKkio alla ristorazione, rientrante nel programma “Guadagnare salute”. Su input del Ministero della Salute, infatti, l’iniziativa vuole essere un’occasione per far riflettere le donne sull’importanza del prendersi cura di sé e del proprio ruolo, determinante per la salute delle generazioni future, quali protagoniste della promozione di stili di vita corretti e salutari, a partire dall’alimentazione.

La Giornata internazionale della donna, conosciuta come Festa della donna, è una ricorrenza finalizzata alla riflessione sull'importanza della lotta per i diritti delle donne, per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche e politiche e portando l'attenzione su questioni come l'uguaglianza di genere, le discriminazioni e le violenze contro le donne.