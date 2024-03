Festa per la consegna dei giocattoli ai bimbi della Kalsa

Si è svolta nei giorni scorsi alla Kalsa la seconda edizione di “Una pignattata per papà” grazie al supporto della scuola elementare Rita Borsellino e ai tanti volontari e benefattori che hanno contribuito al successo di questo piccolo evento tanto atteso nel quartiere. “Grazie per la bella giornata”, hanno continuato a ripetere giovani e meno giovani.

L’iniziativa, oltre a far felici i bambini, promuove la cultura della sostenibilità attraverso il riutilizzo di giocattoli usati e insegna l’importanza di rispettare l’ambiente e la bellezza della solidarietà. Una giornata di festa organizzata alle Artigianelle Figlie di Sant’Anna di piazza Kalsa con il contributo dei volontari del quartiere, grazie alla generosità dei bambini dell’istituto comprensivo Rita Borsellino che a Natale scorso avevano donato migliaia di giocattoli per i loro coetanei e che da oggi avranno una nuova vita e nuovi proprietari.

Per questa seconda edizione, tante le adesioni anche di famiglie benefattrici palermitane che hanno voluto partecipare con donazioni a vario titolo. “Un seme che germoglia”, dice una delle volontarie per ricordare suo padre. "Un modo diverso - si legge in una nota - per festeggiare il 19 marzo, una giornata ricca di giochi e divertimento cui hanno partecipato numerose famiglie e che si spera possa essere d’esempio anche per future iniziative di solidarietà. Un ringraziamento particolare all’associazione @rigiochiamo per aver contributo alla raccolta dei giocattoli e a Poste Italiane che ha offerto il contributo logistico".