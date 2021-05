Festa di compleanno in un agriturismo a Santa Flavia: 28 invitati multati e locale chiuso

I carabinieri sono intervenuti in una struttura di via Mondello dove, in barba alle prescrizioni imposte nei comuni in zona arancione a causa del Covid, erano presenti 45 persone. Come previsto dalla norma per l'attività scatta la sanzione accessoria dello stop per 5 giorni

Festa di compleanno in agriturismo con 45 invitati interrotta dall’arrivo delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno sanzionato ieri 28 persone e chiuso per cinque giorni una struttura di Santa Flavia dove, in barba alla normativa anti Covid prevista per la zona arancione, era stata organizzata una festa.

I militari, impegnati in un servizio di controllo sul territorio e prevenzione, sono stati attirati dalla musica e dagli schiamazzi e sono così intervenuti - spiegano - in un locale di via Mondello. "La riunione è stata sospesa - si legge - e sono stati sanzioni i partecipanti maggiorenni". Per ciascuno di loro la multa ammonta a 400 euro.

Un episodio simile era stato registrato a inizio marzo quando gli agenti del commissariato Mondello hanno interrotto un party con una cinquantina di partecipanti, molti dei quali sorpresi senza mascherina. Gli investigatori hanno identificato i presenti e li hanno invitati negli uffici di polizia per procedere con accertamenti e sanzioni.