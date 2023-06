Festa della birra al Politeama, è polemica: "Piazza concessa per 3.300 euro e taxi penalizzati"

E' polemica sul Beer Bubbles, il festival delle birre artigianali che si terrà al Politeama da oggi fino a domenica. A contestare l'ubicazione degli stand è Stefano Santoro, ex assessore e consigliere comunale: "La festa della birra - attacca - è stata organizzata da una ditta privata ottenendo dall’amministrazione Lagalla l’autorizzazione ad occupare per 4 giorni la piazza Castelnuovo sino a piazza Ruggero Settimo sembrerebbe per l’irrisorio canone di 3.300 euro. Per degustare 5 birre sembra che i visitatori dovranno pagare 13 euro. Se ciò venisse riscontrato, l’amministrazione Lagalla ha concesso la monumentale piazza Castelnuovo a dei privati per realizzare un evento commerciale". Ma l'organizzazione del Beer Bubbles replica: "Abbiamo tutte le carte in regola. Il canone è stato calcolato in base alla cubatura, quella dell'ex consigliere comunale sembra soltanto una critica sterile".

In una determina dirigenziale dello scorso 9 giugno, si legge che l'ufficio Concessioni suolo pubblico del Comune ha autorizzato l'occupazione dello spazio, anche dopo che è arrivato un parere positivo della Soprintendenza e che la società Utopia, organizzatrice dell'evento, ha versato 3.311 per il Cup, il canone unico partrimoniale, ovvero la tassa per il suolo pubblico.

Per Santoro però a essere penalizzati saranno anche i tassisti. "Sono stati ingiustamente sloggiati dal parcheggio taxi per fare spazio alla fiera, nonostante abbiano diritto al loro stallo per cui pagano il suolo pubblico". Un'ordinanza ha comunque spostato il parcheggio taxi su piazza Ruggero Settimo, di fronte all'hotel Politeama.

E infine dall'ex consigliere una critica all'attuale amministrazione: "I cittadini palermitani vivranno 4 giorni di ulteriore disagio per il traffico e il caos che si ingenererà nel cuore del centro della città. Certe manifestazioni, se proprio devono essere fatte, devono svolgersi in spazi adeguati come la vecchia Fiera, così da non arrecare disturbo ai cittadini ed altre categorie. Nessuna differenza dunque tra Orlando e Lagalla, come avevo previsto. Mi complimento con Lagalla per la velocità con cui è stato autorizzato l’uso del suolo pubblico dagli organizzatori della fiera della birra, ricordandogli però che ci sono decine di ristoranti, bar e pub che attendono da mesi la concessione del suolo pubblico per allestire gli spazi all’aperto per i propri avventori".

Ma anche in questo caso dall'organizzazione del Beer Bubbles precisano:"La richiesta è stata protocollata il 3 marzo e l'autorizzazione è arrivata venerdì della scorsa settimana, l'ex consigliere evidentemente non sa che l'iter per i dehors è completamente diverso da quello per le autorizzazioni di suolo pubblico temporanee".