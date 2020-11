Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Applausi e sorrisi, dopo l'accordo alla Rinascente si fa festa: "Non si può spegnere il sole"

Il contratto con Fabrica Immobiliare prevede che lo store resti per altri 9 anni, con la salvaguardia dei posti di lavoro anche nel caso di un successivo affittuario. Grande emozione tra i dipendenti: "Grazie, Palermo". Soddisfazione tra i sindacati: "Che sia il punto di partenza per la rinascita delle attività lavorative di via Roma"