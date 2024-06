Festa con 200 persone sull'isolotto, interrotto party abusivo nella riserva di Isola delle Femmine

Dalle piste di un locale sul lungomare di Isola delle Femmine all’isolotto off limits. Una festa con circa 200 persone è stata interrotta dalle forze dell’ordine che sono intervenute con le motovedette dopo la segnalazione fatta dalla Lipu che aveva notato l’insolita presenta di centinaia di persone nell’area marina protetta nonché riserva naturale.

Il party era iniziato in un pub di Isola delle Femmine da cui poi si sarebbero mossi i partecipanti che, a bordo di diverse barchette, hanno raggiunto l’isolotto per continuare la festa a cui hanno partecipato anche professionisti e imprenditori. Mentre la festa era in corso sono arrivate guardia costiera e guardia di finanza che si sono ormeggiate con le loro imbarcazioni.

I militari, con il supporto di carabinieri e polizia, hanno identificato i partecipanti nel tentativo di ricostruire la vicenda e risalire all’identità degli organizzatori che ora rischiano multe salate o addirittura una denuncia per avere invaso un'area protetta dove nessuno avrebbe potuto autorizzare un evento del genere in uno spazio in flora e fauna sono particolarmente tutelate.