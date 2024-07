Festa con dj set all'Addaura: arriva la polizia e stoppa tutto, multe per oltre 5 mila euro

Stavano ballando in un locale dell'Addaura, quando - nel pieno della festa - ha fatto irruzione la polizia. Il bilancio? Una sanzione amministrativa di oltre cinque mila euro nei confronti del titolare di un’associazione. In azione, sul lungomare Cristoforo Colombo, il personale della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura, che aveva appreso dell’organizzazione della serata con dj set tramite i social network. L'evento era stato ampiamente pubblicizzato con un'apposita locandina.

"Con l’entrata nel vivo della stagione estiva - dicono dalla questura - la polizia rafforza i controlli nei numerosi dell'intero territorio palermitano che, oltre ad esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolgono pubblici spettacoli e serate danzanti. L'operazione scattata all'Addaura si inquadra in questo contesto. Accertamenti approfonditi, hanno consentito di appurare come non fossero state rilasciate licenze di pubblico spettacolo per il locale dell'Addaura e, pertanto, si è proceduto intorno alle 23, a effettuare un controllo attraverso cui è stato riscontrato lo svolgimento dell’attività pubblicizzata, con esibizione di un dj e la presenza di circa 50 clienti intenti a ballare in uno spazio loro riservato".

Dalla questura aggiungono: "Sono state riscontrate diverse violazioni. Ovvero: somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta Scia, con sanzione amministrativa pari a 5 mila euro, poiché il titolare del locale svolgeva tale attività anche a favore dei clienti non iscritti all’associazione, sebbene fosse abilitato a somministrare esclusivamente agli associati; organizzazione di un’attività danzante, assimilabile a quella di una discoteca, con dj set, in assenza della licenza di pubblico spettacolo rilasciata dalla questura; mancata esposizione della Scia per la somministrazione agli associati in luogo visibile al pubblico e della tabella dei prezzi, illeciti puniti con sanzione amministrativa pari a 308 euro".