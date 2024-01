Nonno Pippo continua ad animare le giornate in famiglia raccontando le sue storie con una incredibile lucidità e intrattenendo i più piccoli con le sue celebri barzellette. Amante della sua campagna in cui cerca di andare spesso, si tiene aggiornato usando tablet e ascoltando musica dei suoi tempi ma anche moderna.

Nato a Calascibetta (Enna) il primo gennaio 1924, ha sempre vissuto a Palermo. Chiamato alle armi durante la seconda guerra mondiale a soli 19 anni, affronta una durissima prigionia in Germania. Rientrato in patria si arruola nel corpo delle Guardie di pubblica sicurezza dove presta servizio raggiungendo il grado di maresciallo di prima classe scelto.

Cento di questi giorni, ma anche cento di questi anni. Si potrebbe riassumere così il primo gennaio 2024 di Giuseppe Catalano, per tutti nonno Pippo, che circondato dall'affetto di figli, nipoti e pronipoti ha soffiato su 100 candeline piazzate sulla torta nella sua casa di via Galilei.

/ Via Galileo Galilei

Via Galilei in festa per i 100 anni di nonno Pippo: "Dalla seconda guerra mondiale alle barzellette"