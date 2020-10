Ferro di Cavallo, via ai lavori: "Così ridurremmo il rischio di allagamenti a Mondello"

Via libera dalla prossima settimana ai lavori di rimozione localizzata dei materiali depositati nello sbocco nord del Ferro di Cavallo a Mondello. E' il frutto dell'accordo fra Comune, Amap e Regione che fa seguito agli incontri svolti in Prefettura. Questi lavori, che serviranno alla parziale liberazione dai detriti del canale, avranno un importo poco inferiore ai 55 mila euro e fanno parte del più complesso progetto di manutenzione straordinaria da oltre 5 milioni di euro.

Nel corso dell'estate, Comune ed Amap avevano evidenziato la necessità di intervenire con estrema urgenza nell'area delimitata dalla Palazzina della Capitaneria di Porto in corrispondenza del terzo sblocco nord per rimuovere i materiali depositati, consentendo di fatto l'accesso per l'esecuzione delle indagini propedeutiche per la bonifica e messa in sicurezza del canale Ferro di Cavallo di Mondello.

"Il progetto complessivo - spiegano dal Comune - è invece a carico del Commissario regionale per gli interventi contro il dissesto idrogeologico che sta in questa fase curando l'appalto per la caratterizzazione dei depositi, che dal lato sud del canale hanno creato un vero e proprio "muro" che rende impossibile lo scarico delle acque. I fondi complessivi per l'intervento sono stati stanziati con il Patto per il sud nel 2016 nell'ambito dei progetti contro il dissesto idrogeologico. I lavori urgenti che saranno eseguiti da Amap, seppur non risolutivi, contribuiranno a favorire il il regolare deflusso delle acque piovane, riducendo così il rischio di allagamenti, nei quartieri di Mondello e Partanna".

Il sindaco Leoluca Orlando ha sottolineato che "in attesa che prosegua e si concluda l'iter di cui è responsabile la struttura commissariale regionale, desidero esprimere apprezzamento per la capacità di progettazione e di intervento dell'Amap, che in breve contribuirà a dare una prima risposta al problema, riducendo i rischi per i cittadini e per il territorio". Per l'amministratore di Amap, Alessandro Di Martino "l'Azienda metterà in campo il massimo impegno per eseguire velocemente gli interventi previsti e che saranno il primo passo utile per evitare in futuro il rischio di allagamenti".