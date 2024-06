Ferrandelli incontra gli Imam delle moschee palermitane: "Più saldo il legame con la comunità islamica in città"

Questa mattina l'assessore per i Rapporti con le Comunità migranti e con la Consulta delle culture, Fabrizio Ferrandelli ha incontrato gli Imam di tutte le moschee del territorio insieme ai referenti della Caritas, del dialogo interreligioso della diocesi di Palermo e dell’associazione Migrantes.

"Lo scopo dell'incontro - ha detto Ferrandelli - è stato quello di rendere ancora più saldo il legame con la comunità islamica in città. Molti, infatti, sono stati i punti di discussione: dalle tematiche dei servizi ai cittadini al miglioramento di strumenti per contrastare la povertà educativa oltre all'inserimento di mediatori culturali nelle circoscrizioni e negli uffici di maggiore impatto del Comune e alla formazione delle nuove generazioni di palermitani islamici, ovvero dei figli nati in città. Infine, si è stabilito di organizzare a breve un confronto interistituzionale tra la Comunità Islamica presente in città, l'Amministrazione, la Prefettura e la Questura per sviluppare un migliore dialogo tra le parti ed una migliore integrazione nel tessuto cittadino".