VIDEO | Ferragosto "anti Covid"? Bagnanti scettici a Mondello, a Vergine Maria spuntano le tende

Se il quartiere a nord della città è stato preso d'assalto dai residenti con tende da campeggio e grigliate, nel litorale di Mondello dove alle 19 scatteranno i controlli per evitare assembramenti in spiaggia, i palermitani si dividono tra chi accetta di buon grado l'ordinanza e chi mostra non poche titubanze. "Una messa in scena"