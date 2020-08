Sicurezza stradale,nel weekend di Ferragosto 6 patenti ritirate e 1.255 punti "bruciati"

Ben centoventiquattro pattuglie mobilitate, 629 veicoli e 948 persone oggetto di controlli, 351 violazioni al codice della strada rilevate con il ritiro di 6 patenti di guida e 20 carte di circolazione, per un totale di 1.255 punti decurtati dalle patenti. E' il bilancio dei controlli effettuati in occasione di Ferragosto lungo le arterie stradali e autostradali più trafficate dalla polizia stradale.

Gli agenti del compartimento "Sicilia Occidentale" lo scorso weekend hanno effettuato 35 interventi di soccorso ad automobilisti in difficoltà, e in totale, sia sulla viabilità ordinaria sia in autostrada sono stati controllati 629 veicoli e 948 persone; rilevate 351 violazioni al codice della strada, con il ritiro di 6 patenti di guida e 20 carte di circolazione. Sono stati rilevati 5 incidenti di cui 3 con lesioni e 2 con soli danni a cose, 7 le persone rimaste ferite.

Gli agenti della sezione di Palermo sono intervenuti nei pressi dello svincolo di Termini Imerese, dove diversi utenti avevano segnalato la presenza di un uomo in bicicletta. I poliziotti hanno soccorso l’uomo, un cittadino tedesco, e dopo averlo sanzionato per aver circolato in autostrada con veicolo non ammesso, è stato accompagnato sulla viabilità stradale ordinaria.

Controlli specifici sono stati effettuati nel settore dell’autotrasporto e alla barriera di Buonfornello sulla A20 Messina-Palermo è stato sanzionato un autotrasportatore di S. Agata di Militello sorpreso a circolare con il cronotachigrafo alterato. All’uomo, oltre essere ritirata la patente di guida ai fini della sospensione, è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.736 euro. Il dispositivo, atto all’alterazione delle corrette registrazioni tachigrafiche, è stato invece sottoposto a sequestro amministrativo.