Ferragosto sicuro, il piano della polizia: agenti anche a cavallo e in acquascooter

Potenziato dalla polizia a Palermo in occasione del lungo ponte di Ferragosto il dispositivo di sicurezza, prevenzione e controllo del territorio. Saranno presidiate le vie cittadine, le località balneari, ma anche la stazione ferroviaria, il porto e l'aeroporto. Particolare attenzione sarà dedicata a impedire il tradizionale fenomeno dell'accensione di falò in spiaggia la notte di ferragosto.

I controlli saranno ancora più serrati, alla luce dell'ordinanza sindacale che vieta, dalle 19 di domani e fino alle 7 del 15 agosto e dalle 19 alle 24 del 15 agosto, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e la vendita per asporto e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nonché la somministrazione di bevande di ogni genere in contenitori di vetro. Sotto la lente di ingrandimento, oltre le spiagge, ci saranno anche i luoghi della movida, le discoteche, i pub, i luoghi d'incontro.

"L'obiettivo - spiegano dalla questura - è verificare i requisiti amministrativi e di legge che i titolari dei locali sono tenuti a rispettare, contrastare l'uso di alcol e di droghe tra gli adolescenti, ma soprattutto accertare la scrupolosa adesione alle misure anti-Covid. Attenzione massima anche nel contrasto alla criminalità diffusa e per prevenire furti con strappo, borseggi e la vendita di merce contraffatta. Un importante contributo sarà fornito dai poliziotti di quartiere, che opereranno tra il centro storico, Cefalù e Mondello, assicurando costanti contatti con cittadini e commercianti".

In città, inoltre, gli agenti 'batteranno' i luoghi tradizionalmente frequentati dai turisti, in particolare il percorso arabo normanno dell'Unesco. Grande attenzione sarà riservata anche ai furti in appartamento, alle truffe ai danni degli anziani e all'assistenza alle fasce deboli. Intensificata la vigilanza al porto e in aeroporto anche da parte della Polmare, della Polaria e delle Unità operative di primo intervento (Uopi), che applicheranno tutte le misure preventive e di sicurezza previste dagli specifici piani antiterrorismo predisposti a livello nazionale e locale.

Controlli serrati anche sulle principali arterie stradali della provincia interessate dall'esodo di Ferragosto: oltre che alla velocità le pattuglie della polizia stradale presteranno particolare cura alla verifica dell'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti da parte degli automobilisti, così da prevenire drammatici incidenti. Per garantire la sicurezza in mare la polizia metterà in campo, come di consueto, la Squadra nautica, che si avvale del Nucleo sommozzatori e del team degli 'Acquascooter', mentre i giardini e le zone verdi di Palermo saranno presidiate dal Reparto a cavallo.