A Bagheria Ferragosto tra i divieti, niente falò in spiaggia

Quello che si avvicina sarà un Ferragosto diverso, anche in Sicilia, per colpa del Coronavirus. Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, ha firmato un'ordinanza con cui sancisce "il divieto assoluto di fare falò o accendere fuochi, di montare tende da campeggio o ricoveri temporanei sulle spiagge". Chi infrange il divieto sarà sanzionato.

Per quanto riguarda i negozi, Tripoli ha stabilito che"gli esercizi commerciali alimentari di vicinato, i supermercati, le macellerie, resteranno chiusi, come già previsto, domenica, 16 agosto e per il 15 ferragosto potranno restare aperti mezza giornata, dalle 8 alle 14".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tripoli non è il primo sindaco a prendere provvedimenti restrittivi in vista del Ferragosto. A Capaci spiagge libere off limits, a Campofelice di Roccella "al fine di evitare assembramenti, scongiurare fenomeni di diffusione del contagio e limitare il consumo di alcolici e superalcolici" c'è il divieto di accesso alla spiaggia pubblica dal 13 al 15 agosto "per ragioni di sicurezza e di protezione civile ed il divieto di vendita e di detenzione, al di fuori dei pubblici esercizi, di alcolici, superalcolici e di bibite in vetro".