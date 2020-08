Scattano i controlli per Ferragosto: smantellate tendopoli in spiaggia

Una piccola tendopoli è stata smantellata sulla spiaggia di Barcarello, stessa sorte per un'altra allestita a Romagnolo da alcuni bagnanti in vista della notte di Ferragosto. Sotto il coordinamento della Questura, infatti, pattuglie congiunte di polizia, polizia municipale, guardia costiera e carabinieri sono impegnate dalle 14 in attività di controllo lungo le principali spiagge e aree costiere della città.

I controlli andranno avanti sino a tarda notte e interesseranno anche le borgate di Vergine Maria e l'Arenella dove sono stati segnalati altri accampamenti.

L'ordinanza emanata dal sindaco Leoluca Orlando vieta falò e assembramenti in spiaggia, restrizioni utili a scongiurare la diffusione del Coronavirus che, però, non sembra siano stati recepiti da tutti i palermitani.

Fonte AdnKronos