Sei tonnellate di hashish su un veliero nel Canale di Sicilia, arrestati i tre membri dell'equipaggio

Un veliero, battente bandiera degli Stati Uniti, navigava nel Canale di Sicilia con sei tonnellate di hashish a bordo. Grazie all'operazione del Comando operativo aeronavale e del Comando provinciale di Palermo della guardia di finanza la droga, che se immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 13 milioni di euro, è stata sequestrata e l'equipaggio, composto da tre membri di nazionalità bulgara, arrestato.

L'imbarcazione è stata intercettata da un aereo delle fiamme gialle impiegato in attività di sorveglianza e pattugliamento del Mediterraneo occidentale. Dopo l'avvistamento la barca a vela è stata monitorata, per circa 12 ore, senza soluzione di continuità, dal pattugliatore multiruolo P02 'Monte Cimone' che, dopo aver ottenuto il necessario nulla osta dallo Stato di bandiera dell'imbarcazione per sottoporla a un controllo di polizia, ha mandato un team di abbordaggio e proceduto al fermo del veliero. Il veliero è stato condotto nel porto di Palermo per proseguire l'attività di polizia giudiziaria, da parte dei militari del Gico del locale nucleo di polizia economico finanziaria e della Stazione navale.

Fonte: AdnKronos