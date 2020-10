"Non paga l'affitto e picchia il proprietario di casa", fermato un giovane a Partinico

Stava passeggiando dalle parti di piazza Duomo quando alcuni agenti, impegnati nell’arresto di una persona ubriaca che dava fastidio ai passanti, lo hanno riconosciuto. La polizia ha fermato a Partinico un 25enne, B.H.A., considerato responsabile dei reati di tentata estorsione, danneggiamento aggravato, rapina e lesioni. Il giovane, un marocchino senza fissa dimora, è indagato per aver aggredito il proprietario dell'appartamento che aveva preso in affitto, il quale a sua volta lo aveva cacciato di casa per un debito.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia il giovane, in diversi episodi, avrebbe minacciato e picchiato con calci e pugni il locatore pur di non pagare la somma di denaro. "In un’altra occasione - spiegano dalla Questura - gli aveva rubato anche il telefono cellulare e le chiavi di casa che aveva utilizzato per danneggiare e mettere a soqquadro suppellettili e arredamento dell’abitazione approfittando della sua assenza". Al termine degli accertamenti il 25enne è stato accompagnato al Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.

Poco prima del fermo del giovane i poliziotti erano intervenuti in piazza Duomo arrestando un 28enne per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto di indicazioni sulla propria identità. "Gli agenti - si legge ancora nella nota - hanno riconosciuto il molestatore, noto per innumerevoli precedenti di polizia. Alla loro vista ha iniziato a proferire frasi sconnesse. Invitato a mantenere la calma e fornire il proprio documento, il soggetto si rifiutava categoricamente".