L’omicidio in discoteca, lunga giornata di interrogatori: fermati i due fratelli di 17 e 22 anni

Il più piccolo è accusato dell’omicidio in discoteca mentre il fratello maggiore è indagato per favoreggiamento. La Procura ha disposto il fermo nei confronti del 17enne e del 22enne che ieri, a poche ore dall’uccisione del giovane Lino Celesia nella discoteca Notr3, sono stati interrogati per ore prima di essere accompagnati rispettivamente al Malaspina e al Pagliarelli.

Secondo una prima ricostruzione l’omicidio sarebbe maturato al termine di una rissa scoppiata all’interno della discoteca in cui sarebbero stati coinvolti diversi giovani. I contendenti si sarebbero diretti verso l’uscita secondaria, in via Giovanni Raffaele, dove sono stati esplosi i colpi di pistola risultati fatali per Celesia: uno al torace, con foro d’uscita nella schiena, e uno al collo.

Dopo il fuggi fuggi generale Celesia è stato portato in ospedale al Civico, dove poi è deceduto e sono intervenuti gli investigatori della squadra mobile che hanno eseguito i rilievi, anche quelli balistici con il supporto della Scientifica, per ricostruire la dinamica dell’uccisione e individuare i ragazzi coinvolti. Numerose anche le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza ora al vaglio di polizia e Procura.

Nella tarda mattinata di ieri da un’abitazione via dei Cantieri è partita una chiamata al 112. Al telefono il diciassettenne avrebbe detto di essere stato coinvolto nei fatti che hanno portato poi all’omicidio e così sul posto sono arrivate circa dieci pattuglie tra polizia e carabinieri, con le armi in pugno, che hanno raggiunto il giovane e cercato l’arma nei cassonetti per i rifiuti di largo Villaura.

Dopo un’accurata perquisizione dell'appartamenti nella zona dei cantieri navali i due ragazzi sono stati portati negli uffici della squadra mobile per essere interrogati dai magistrati e dagli investigatori. Diversi i giovani ascoltati come potenziali testimoni che avrebbero potuto fornire qualche elemento utile chiarire i contorni della vicenda e ricostruire anche il movente della rissa che ha anticipato gli spari costati la vita a Celesia.

Nel corso degli interrogatori e delle prime indagini la polizia ha acquisito una serie di elementi che porterebbero a pensare che ci sia un lungo filo che colleghi l’omicidio ai fatti di via La Lumia, dove un giovane ha esploso numerosi colpi di pistola durante una serata come tante fra i locali della movida, e gli spari registrati quella stessa notte in via Filippo Paladini, al Cep, ovvero il quartiere in cui viveva la vittima.