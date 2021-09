Viaggiavano con circa 33 mila euro non dichiarati nei bagagli: "beccati" da Haira e multati in aeroporto

Viaggiavano con circa 33 mila euro non dichiarati nei bagagli. Due stranieri, un canadese e uno statunitense, sono stati fermati dai finanzieri e dai funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli in aeroporto e multati per violazione alla normativa valutaria. Trasportavano rispettivamente 17.200 euro e 16.240 in contanti dentro le valigie ma Haira, il cash dog della guardia di finanza, li ha fiutati e scovati.

La normativa nazionale in materia di circolazione transfrontaliera di valuta impone alle persone che attraversano a qualsiasi titolo i confini dello Stato l'obbligo di dichiarare denaro o valori di ammontare pari o superiore ai 10 mila euro. I responsabili delle violazioni sono stati sanzionati amministrativamente ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 195/2008.