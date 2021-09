Fermenti sicani, l'evento del Rotary di Lercara Friddi per lanciare i giovani talenti del territorio

La kermesse è stata organizzata in collaborazione con il Rotaract e in interclub con i club di Corleone e Bivona. Agli artisti che si sono esibiti sono state consegnate delle targhe

Grazie all'evento "Fermenti Sicani" promosso dal Rotary Club di Lercara Friddi, alcuni giovani artisti del territorio hanno avuto la possibilità di esibirsi davanti a una platea gremita, pur nel rispetto di tutte le norme anti Covid. La kermesse, organizzata in collaborazione con il Rotaract di Lercara Friddi e in interclub con i club di Corleone e Bivona, ha visto la partecipazione di Antonina Macaluso, Safiria Vaiana, Rosalia Licata, Celeste Usinato, Letizia Tommasini, Giada Calabrese e Roberta Pecoraro.

"L'evento Fermenti Sicani - ha dichiarato il presidente del Rotary Club di Lercara Friddi, Giorgio Accomando - vuole essere un momento per offrire agli abitanti del territorio uno stimolo a recuperare e rilanciare la cultura, settore traino per l'economia locale. L'invito alle amministrazioni comunali, alle Pro Loco e alle associazioni è quello di unirsi in un progetto che valorizzi i giovani talenti dei Monti Sicani". Al termine della serata, ai giovani artisti sono state consegnate delle targhe.