Sparatoria tra le strade dello Zen, fermati due fratelli per tentato omicidio

Individuati due presunti autori della sparatoria allo Zen di ieri pomeriggio. I fratelli Letterio e Pietro Maranzano, di 35 e 21 anni, sono stati fermati dalla squadra mobile della polizia per tentato omicidio con l’aggravante del metodo mafioso e sono stati accompagnati nella notte in una cella del carcere Pagliarelli. Sarebbero stati loro due, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, ad aver teso un agguato e sparato contro Giuseppe Colombo di 57 anni e il figlio Antonino di 35, all’angolo tra via Patti e via De Gobbis. Ma i fratelli Letterio potrebbero essere solo due dei componenti di un commando sanguinario entrato in azione ieri pomeriggio.

Si torna a sparare tra le strade dello Zen, feriti padre e figlio

„ Zen, le immagini dei rilievi dopo la sparatoria | Video “

Il provvedimento è stato firmato dopo ore di indagni dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia al termine delle indagini. Secondo una prima ricostruzione i fratelli Letterio avrebbero dato appuntamento ai Colombo con i quali avrebbero avuto un’accesa discussione la stessa mattina. All’incontro però, voluto forse con la scusa di ottenere un chiarimento, avrebbero preso parte più persone e la situazione sarebbe presto degenerata. In pochi minuti è nato un conflitto a fuoco che si sarebbe trascinato per decine di metri. L’obiettivo delle pallottole sarebbero stati proprio i Colombo che avrebbero raggiunto il luogo prestabilito a piedi. Almeno una decina i colpi esplosi.

Il figlio è stato colpito a una natica ma si sarebbe accorto solo dopo di avere un proiettile conficcato nella carne. Il padre invece è stato colpito a una caviglia, a una gamba e in un punto tra fianco e spalla. I due, feriti e sanguinanti, sono saliti a bordo di un’auto per correre verso il pronto soccorso di Villa Sofia, lo stesso dove poco dopo è andato anche Letterio Maranzano per un taglio alla nuca e altre ferite agli arti inferiori. Dai risultati delle prime indagini, investigatori e inquirenti avrebbero inquadrato la vicenda come un fatto legato ai delicati equilibri nel quartiere e ad alcuni personaggi coinvolti in altre inchieste.

Cinque giorni fa invece è arrivata la condanna in primo grado emessa dal tribunale per Giovanni Colombo (26 anni), cugino di Antonino Colombo, imputato per il duplice omicidio di Antonino e Giacomo Lupo, freddati sotto una raffica di proiettili esplosa in via Rocky Marciano, quartiere Zen, nel marzo del 2019. I giudici hanno inflitto al giovane una pena di 20 anni con il rito abbreviato escludendo la premeditazione, i futili motivi e la crudeltà.

Risale al 9 marzo scorso, sempre allo Zen, il ferimento a colpi di pistola di un 32enne, Emanuele Cipriano, colpito all'addome mentre si trovava sotto casa sua. In 24 ore la polizia è riuscita a rintracciare Giacomo Cusimano, coetaneo della vittima. L'uomo è stato fermato con l'accusa di avere sparato al giovane meccanico. Secondo quanto ricostruito i due si conoscevano da tempo e nei giorni precedenti al tentato omicidio avevano anche trascorso del tempo insieme. Il rapporto si sarebbe però incrinato per una discussione fra i due e un debito di 10 euro, ma il movente è ancora tutto da accertare.