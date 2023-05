Intesa Amat-Rap, ripulite una quarantina di fermate nei percorsi verso il mare

Una quarantina di fermate dell'Amat lungo i percorsi dei bus che dalla città arrivano alle borgate marinare sono state pulite da personale della Rap in seguito a un'intesa fra le due aziende partecipate.

Tra le pensiline in cui oltre alla rimozione dei rifiuti, i netturbini della Rap hanno provveduto anche a rimuovere le erbacce, quelle di via Lanza di Scalea, viale dell'Olimpo, via Nicoletti, viale Venere, via Castelforte. Altre si trovano a Sferracavallo.

Si tratta di un'altra iniziativa per provare a rendere migliore il servizio di trasporto pubblico per i numerosi utenti che con l'arrivo della bella stagione utilizzano i bus per raggiungere il mare. Nei giorni scorsi era stato anche annunciato il raddoppio delle vetture della linea 806, quella che collega piazza Croci a Mondello, in seguito alle proteste giunte a PalermoToday, in concomitanza del ponte del Primo maggio.