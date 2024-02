"Anomalie a bordo": disposto il "fermo tecnico" di una nave battente bandiera panamense a Termini

La guardia costiera ha disposto il "fermo tecnico" di una nave battente bandiera panamense ormeggiata nel porto di Termini Imerese. L'imbarcazione infatti non è risultata conforme agli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza della navigazione. I controlli sono scattati ieri sera: in azione il personale militare appartenente al nucleo Psc (Port State Control) della guardia costiera di Palermo e Mazara del Vallo.

I militari specializzati intervenuti, dopo dettagliati controlli sia sulla documentazione della nave che sui sistemi operativi e di sicurezza, "hanno accertato - dicono dalla guardia costiera - l’esistenza di ben 14 anomalie di cui 6 molto gravi che ne hanno determinato la detenzione. Queste mancanze rigurdavano sia aspetti strutturali che documentali (certificati) ma anche alla preparazione dell’equipaggio, ed alla relativa gestione, come emerso durante la simulazione di un’emergenza a bordo".

"In questa ispezione - proseguono dalla capitaneria di porto - sono anche risultate particolarmente carenti le condizioni generali di vita e di lavoro a bordo che hanno reso necessaria l’adozione di urgenti misure per la tutela dei marittimi imbarcati. La nave detenuta potrà riprendere il mare non appena risolte le anomalie riscontrate dopo un'ulteriore visita da parte degli ispettori che ne attestino le condizioni standard di sicurezza. Questa attività si inquadra nell’ambito dell'obiettivo perseguito dalle capitanerie di porto da sempre impegnate nell’assicurare il controllo dello stato d’approdo delle navi straniere che scalano i porti nazionali per accertarne la conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza della navigazione, antinquinamento e condizioni di vita a bordo, per conseguire sempre più elevati standard di sicurezza della flotta nazionale e di quella straniera che naviga nelle nostre acque e fa scalo nei porti italiani".