Piano Battaglia, donna di 32 anni si schianta in pista a velocità sostenuta: interviene il Soccorso alpino

Paura per una turista rimasta ferita in seguito a una caduta a Piano Battaglia. E' successo nella tarda mattinata di oggi. Protagonista della vicenda è stata R.N.I., 32 anni, romena ma residente ad Acate (Ragusa). La donna è caduta mentre scendeva con una paletta su una pista di Piano Battaglia (oggi piena di gitanti nonostante la chiusura degli impianti di risalita) a velocità sostenuta.

La 32enne ha perso il controllo, si è girata con la testa a valle ed ha sbattuto ripetutamente sulla neve ghiacciata procurandosi sospetti traumi facciali e cervicali. Immediato l'intervento della squadra dei tecnici del soccorso alpino, in servizio sul piano in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l'assistenza e il soccorso nel comprensorio nei fine settimana durante il periodo di innevamento.

I tecnici hanno immobilizzato la donna su una barella trasportandola a bordo del gatto delle nevi fino alla guardia medica che ne ha disposto il trasferimento in ambulanza all'ospedale di Petralia Sottana.