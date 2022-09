Lieto fine per il fenicottero rosa della Bandita: liberato nelle acque delle saline di Trapani

Lieto fine per il fenicottero rosa della Bandita. E' stato infatti rilasciato a Nubia, a due passi dagli incendi dolosi che hanno devastato i pantani delle Saline di Trapani: oltre all'esemplare di "phoenicopterus roseus" adulto rinvenuto nel litorale della Costa sud, anche uno subadulto.

Il tutto, dal recupero al rilascio, è stato possibile grazie alla collaborazione di cittadini, volontari e istituzioni con l'unico intento di preservare la vita a questi due membri della fauna selvatica. Il fenicottero adulto recuperato sulla riva del litorale della Bandita, era stato avvistato a cercare cibo lungo la costa, dalla foce dell'Oreto alla foce dell'Eleuterio e, non trovando l'ambiente e il cibo adatto, si è debilitato oltremodo presentando al momento del recupero chiari segni di debolezza agli arti e alle ali.

Il recupero è avvenuto grazie a un cittadino, simpatizzante del Wwf che ha avvisato il Nucleo Protezione e Primo Soccorso Fauna Selvatica del Wwf Sicilia Nord Occidentale che ha provveduto al recupero del fenicottero in difficoltà. Quindi, messo in sicurezza, ha ricevuto le prime cure decise insieme al Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu di Ficuzza. Fatta la diagnosi di debilitazione per mancanza prolungata di cibo ma viste le condizioni di buona salute generali si è deciso di rimetterlo in natura quanto prima possibile in una zona ricca di alimentazione naturale per lo stesso.

Intanto un altro piccolo fenicottero, nato sicuramente questa stagione e curato al Centro Lipu di Ficuzza, è stato prelevato dal centro stesso dal Corpo Forestale di Trapani per poterlo reimmettere anch'esso in natura. Il piccolo era stato recuperato in difficoltà nell'isola di Marettimo qualche giorno fa.

E’ stato deciso, in comune accordo con Corpo Forestale, Lipu e Wwf la reimmissione in natura alla riserva delle Saline di Trapani e Paceco, gestita dal Wwf Italia, che presenta tutte le caratteristiche dell'habitat naturale di questa delicata e preziosa specie di avifauna limicola e dove nei giorni scorsi gravi incendi di origine dolosa hanno devastato estese zone di riserva, nei pantani, luogo di enorme valore naturalistico e ambientale per la ricchezza della biodiversità presente con specie di flora e fauna endemiche.

Il rilascio è avvenuto nei pressi della contrada di Nubia, curato dal personale della riserva e dai volontari di Wwf Sicilia Nord Occidentale, Lipu, e Corpo Forestale che ha trasportato da Ficuzza a Palermo e da Palermo a Trapani i due esemplari, dando tutto il supporto logistico necessario.