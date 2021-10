Manifestazione "Mai più fascismi": anche la Feneal Uil di Palermo-Messina in piazza a Roma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Anche la Feneal Uil di Palermo-Messina, con una delegazione guidata dal segretario generale Pasquale De Vardo, ha partecipato alla manifestazione pacifica di piazza San Giovanni, a Roma, luogo simbolo del mondo del lavoro, per dire “mai più fascismi”. "La giornata di sabato scorso - afferma De Vardo - ha evidenziato, ancora una volta, la fortissima capacità di mobilitazione del sindacato Edile. Insieme a decine di migliaia di donne e uomini abbiamo mostrato la risposta, ferma e democratica, di Cgil, Cisl e Uil contro il grave rigurgito squadrista e fascista culminato con l’assalto alla sede della Cgil della scorsa settimana. L’odierna marea umana rappresenta un punto fermo a difesa della democrazia, del mondo del lavoro e del Sindacato confederale. La manifestazione - continua De Vardo - è anche servita per mettere al centro dell’agenda politica, come ha detto nel comizio il leader della Uil PierPaolo Bombardieri, la necessità di interventi, non più rinviabili, per dare risposte alla fame di lavoro e soprattutto al tema della sicurezza sul lavoro per fermare l’ignobile mattanza dei morti sul lavoro, ai diritti, alla necessità di avere i contratti ed un lavoro non più precario con una particolare attenzione alle pesanti difficoltà dei giovani, dei pensionati e del Mezzogiorno. In questo quadro, anche la FENEAL UIL di Palermo e Messina sarà in prima linea e non arretrerà di un millimetro per portare avanti l’azione quotidiana per la democrazia, contro i fascismi e per il lavoro che è dignità e libertà di tutte le donne e tutti gli uomini”,