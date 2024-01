Università, il professore Federico Cosenz premiato dall’International council for small business

Il professore Federico Cosenz, associato di Economia aziendale del dipartimento di Scienze politiche e Relazioni internazionali dell'Università di Palermo e delegato del rettore al sistema di governo della performance, ha ricevuto il Mini-Globe Award dell’International council for small business, la più antica organizzazione internazionale leader nelle scienze manageriali per le piccole e medie imprese.

Il riconoscimento è stato assegnato per l’articolo “Business model scaling and growth hacking in digital entrepreneurship” pubblicato nel Journal of Small Business Management nell’aprile 2023. Condotta in collaborazione con ricercatori del Politecnico di Milano e l’Università di Messina, la ricerca open-access ha totalizzato in pochi mesi 5.500 letture.